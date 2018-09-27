Проект закона об опорных зонах в Арктике могут внести в Госдуму в октябре

Мурманск, , 13:52 — REGNUM Законопроект о создании опорных зон развития в Арктической зоне России может быть вскоре одобрен правительством и внесен в Госдуму. Об этом ТАСС заявил член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко.

«Уже четыре версии закона рассматривались, последняя проходит согласование в министерствах, но документ переформатировался в закон об опорных зонах. Будем надеяться, в этом году будет принят», — сообщил сенатор, добавив, что споры вокруг документа не утихают.

Напомним, работа над законопроектом «О развитии Арктической зоны РФ» длится уже более четырех. Изначально парламент обсуждал создание всеобъемлющего закона, регулирующего все сферы жизни в Арктике. Однако сегодняшняя версия, предложенная Минэкономразвития, является рамочным документом и посвящена вопросам создания и функционирования арктических опорных зон развития, которые обозначены в новой редакции Стратегии развития Арктической зоны РФ.

Всего опорных зон в Арктике будет восемь: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Для каждой из них утвержден свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях государственно-частного партнерства. При грамотном использовании возможностей каждой зоны арктическая часть России может стать богатым и успешным промышленным макрорегионом. Формирование опорных зон запланировано стратегией на период до 2025 года.

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Проект закона не был поддержан главами некоторых арктических регионов, многие называли версию ноября 2017 года недоработанной. К тому же, ранее председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщал, что отдельный документ для создания опорных зон в Арктике может и не понадобиться, так как эти проекты будут описаны в Стратегии пространственного развития РФ. Однако в итоговом документе информации об Арктических зонах развития не содержится.

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Северные регионы продолжают ждать полноценного документа, который урегулирует собой множественные коллизии российского законодательства. В настоящее время сферы жизни российской Арктики затрагивают более 500 нормативно-правовых актов.

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