Раджаб Абдулатипов лоббировал назначение Махачева за 70 млн рублей — СМИ

Махачкала, , 13:25 — REGNUM Задержанный депутат парламента Дагестана Раджаб Абдулатипов участвовал в судьбе Магомеда Махачева. За вознаграждение в размере 70 млн рублей он лоббировал его назначение на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана, пишет «Черновик».

По данным издания, впоследствии Абдулатипов участвовал в преступных схемах по установлению за взятки липовых инвалидностей жителям республики. Об этом сообщает источник в МВД Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов, который является младшим братом экс-главы региона Рамазана Абдулатипова, был задержан сотрудниками ФСБ 26 сентября. Как пишут региональные СМИ, за ним специально был прислан борт из Москвы, задержание проводили сотрудники ФСБ из главка. После задержания Абдулатипова якобы транспортировали в столицу, где будет вестись следствие.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Обвинения депутату не предъявлено. Сообщается лишь о том, что Раджаб Абдулатипов принимал участие в преступлениях, совершенных организованной группой, под управлением бывшего главы МСЭ Магомеда Махачева.

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В трудовой биографии Раджаба Абдулатипова значительный период времени связан со службой на высоких постах в миграционных ведомствах. Так, в 1997 — 2000 годах он был был главой УФМС по Дагестану. В 2000 — 2002 годах руководил территориальным органом Министерства по делам Федерации, национальной и миграционной политике России. После этого до 2006 года был начальником управления по делам миграции республиканского МВД. С 2006 по 2016 годы возглавлял республиканское УФМС.

В эти годы не раз вскрывались громкие преступления, связанные с миграционной службой. Так, в 2010 году был выявлен практически подпольный паспортно-визовый центр в Махачкале, который изготавливал российские внутренние и заграничные паспорта за денежное вознаграждение в размере от пяти до 30 тыс. рублей.

Депутатом Народного собрания Раджаб Абдулатипов был избран в 2016 году по партийному списку «Единой России» от Тляратинского района — его родины. В законодательном органе его избрали руководителем комитета по образованию, науке и культуре.

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