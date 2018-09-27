В Минтруде прокомментировали сообщения СМИ об отказе от термина «инвалид»

Москва, , 13:20 — REGNUM Ранее опубликованная в газете «Известия» информация о том, что в Министерстве труда и соцзащиты России намерены отказаться от применения термина «инвалид» не соответствует действительности. Об этом говорится в комментарии министерства, опубликованном 27 сентября его пресс-службой.

«Редакция исказила суть комментариев, предоставленных пресс-службой министерства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Минтруде РФ подчеркнули, что в ведомстве собираются уточнять само определение понятия «инвалид» в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов, речь об отказе от употребления термина не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд РФ предложил штрафовать должностных лиц Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, по вине которых инвалиды не смогли вовремя получить положенные им госуслуги или лекарства.

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