В Калуге должник по алиментам пытался спрятаться от приставов в шкафу

Калуга, , 13:16 — REGNUM В Калуге судебные приставы отыскали злостного неплательщика алиментов. Как сообщила 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, мужчина накопил почти 300 тыс. рублей долга, кроме того, за ним числилась задолженность по кредиту 28 тысяч рублей и 16 тысяч рублей за предоставленные услуги ЖКХ.

Должник нигде не работал, место его нахождения также было неизвестно. В итоге в межрайонном отделе по розыску УФССП России по Калужской области в отношении неплательщика было заведено разыскное дело.

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Было установлено, что мужчина может скрываться у своих родителей. Прибывшие по адресу приставы в ходе наблюдений за домом убедились, что должник находится в квартире. Однако открывшая дверь мать разыскиваемого заявила, что в настоящее время её сын отсутствует и дома появляется крайне редко. Предъявленное женщине видео, заснятое стражами порядка, заставило её изменить показания. Она сказала, что сын перелез на балкон соседней квартиры, и дома его нет. В ходе осмотра квартиры должника приставы все-таки нашли. Он прятался в большом вещевом шкафу в гостиной.

Должник был доставлен в отдел судебных приставов, где сотрудник ведомства произвел арест его смартфона, а также составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Теперь ему грозит наказание в виде обязательных работ или административного ареста, а в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих родительских обязанностей он может быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года судебные приставы Калужской области в результате применения мер принудительного исполнения взыскали в пользу детей около 70 млн рублей. Это без учёта тех средств, которые должники выплатили добровольно. Напомним, в августе 2018 года только с одного должника — жителя города Кирова — почти 1 млн рублей задолженности по алиментам.

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