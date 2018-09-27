Пекин станет центром проведения заседания Совета взаимодействия

Пекин, , 13:14 — REGNUM Местом проведения очередного, 35-го годового заседания Совета взаимодействия, которое пройдет с 28 по 30 сентября 2018 года, избран Пекин; заседание будет организовано совместно с Китайским обществом международных обменов и пройдет по теме «Глобальное управление: нужда эпохи и приоритет нашего времени», сообщает 26 сентября Синьхуа.

Отмечается, что это третье по счету заседание Совета в Китае; предыдущие прошли в 1993 году в Шанхае и в 2012 году в Тяньцзине.

Совет взаимодействия — международная НПО, включающая бывших государственных лидеров, созданная в 1983 году по инициативе бывшего премьер-министра Японии Такэо Фукуды. Совет занимается предоставлением рекомендаций и вариантов решения политических, экономических и социальных проблем, которые направляются главам государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

Отметим, что одно заседание Совета — в 2003 году — прошло в Москве.