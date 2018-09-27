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Киев планирует призвать почти 18 тыс. солдат этой осенью

Общество

Призыв был продлен на один месяц

Киев, 27 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  Осенью 2018 года правительство Украины намерено призвать почти 18 тыс. человек, сообщает 27 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, правительство Украины призовет в ВСУ — 9,01 тыс. человек, в нацгвардию — 6,5 тыс. человек, в государственную спецслужбу транспорта — 900 человек, в погранслужбу — 1,55 тыс. человек. На осеннюю призывную кампанию выделено 65 млн гривен ($2,31 млн).

Напомним, осенняя призывная кампания на Украине проходит с октября по декабря 2018 года. При этом ранее кампания была продлена на один месяц (до конца декабря) указом президента Украины Петра Порошенко.

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Вооруженные силы Украины
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