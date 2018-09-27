Киев планирует призвать почти 18 тыс. солдат этой осенью

Киев, , 13:02 — REGNUM Осенью 2018 года правительство Украины намерено призвать почти 18 тыс. человек, сообщает 27 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, правительство Украины призовет в ВСУ — 9,01 тыс. человек, в нацгвардию — 6,5 тыс. человек, в государственную спецслужбу транспорта — 900 человек, в погранслужбу — 1,55 тыс. человек. На осеннюю призывную кампанию выделено 65 млн гривен ($2,31 млн).

Напомним, осенняя призывная кампания на Украине проходит с октября по декабря 2018 года. При этом ранее кампания была продлена на один месяц (до конца декабря) указом президента Украины Петра Порошенко.