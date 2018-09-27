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Владимир Колокольцев удостоил медалей двоих полицейских из Дагестана

Общество

Бдительность сотрудников ППС помогла избежать трагедии в жилом районе города Избербаш

Махачкала, 27 сентября 2018, 12:53 — REGNUM  Два сотрудника патрульно-постовой службы из дагестанского города Избербаш награждены по приказу главы МВД России Владимира Колокольцева. Старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта полиции Азизбека Агамова удостоили медали МВД России «За доблесть в службе», сообщила 27 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские удостоены наград за бдительность во время несения службы. Инцидент случился на городском пляже. Водитель автомашины не справился с управлением и повредил трубу газопровода среднего давления. Два сотрудника ППС вовремя приняли меры. Они перекрыли вентиль на распределительном щите газопровода, сообщив об утечке газа и охраняя место происшествия.

Выдержка и профессионализм полицейских позволили предотвратить возможную трагедию в жилом массиве города Избербаш, говорится в официальном сообщении МВД РФ.

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