Владимир Колокольцев удостоил медалей двоих полицейских из Дагестана

Махачкала, , 12:53 — REGNUM Два сотрудника патрульно-постовой службы из дагестанского города Избербаш награждены по приказу главы МВД России Владимира Колокольцева. Старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта полиции Азизбека Агамова удостоили медали МВД России «За доблесть в службе», сообщила 27 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские удостоены наград за бдительность во время несения службы. Инцидент случился на городском пляже. Водитель автомашины не справился с управлением и повредил трубу газопровода среднего давления. Два сотрудника ППС вовремя приняли меры. Они перекрыли вентиль на распределительном щите газопровода, сообщив об утечке газа и охраняя место происшествия.

Выдержка и профессионализм полицейских позволили предотвратить возможную трагедию в жилом массиве города Избербаш, говорится в официальном сообщении МВД РФ.