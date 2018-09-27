«Пробил дно»: пользователи о новом проекте автора «Дневника хача»

Москва, , 13:01 — REGNUM На YouTube-канале Амирана Сардарова «Дневник хача» вышел первый выпуск реалити-шоу «Хачу миллион». Видео вышло в тренды на видеохостинге. Однако зрители не оценили новый проект — по их мнению, шоу «пробило дно» канала.

«Если у вас цель возвращать людей из комы, чтобы они просили добить их, то это видео — самое оно», — пишет it's time.

В первую очередь пользователей возмутили участники проекта, которые с первых минут выпуска начинают употреблять алкоголь, использовать нецензурную лексику и всячески привлекать к себе внимание камеры. Юзеры отмечают, что такое поведение наглядно демонстрирует деградацию.

«Если смотришь дольше 5 минут, начинаешь чувствовать деградацию. Причём не кого-то, а свою, понимая, что тратить своё бесценное время на просмотр этого видео просто нельзя», — пишет mamin Risha.

Многие зрители сравнивают «Хачу миллион» с «Домом-2», при этом отмечают, что проект Амирана даже хуже, чем все вместе взятые серии телевизионного шоу.

«Это скучно. Разборки из-за кроватей, ноющая девочка, недорэперы, много отвратительного мата, искренность-неискренность… фуф. Личностей нет, стадо﻿», — пишет Fel iziya.

По мнению некоторых пользователей, блогер решил наглядно показать, что люди готовы себя вести как марионетки ради денег и славы.

«Просто Амиран показывает, насколько могут опуститься люди из-за денег и выгоды», — считает «Гражданин Лимпопо».

Первый выпуск «Хачу миллион» вышел на YouTube-канале «Дневник хача» 26 сентября. За сутки ролик собрал более 700 тыс. просмотров и попал в «тренды» видеохостинга. В реалити-шоу участвуют семь девушек и семь молодых людей, которым предстоит пройти определенные испытания, преодолеть свои комплексы и страхи. Главный приз шоу — 1 млн рублей и YouTube-канал, спродюсированный командой Амирана Сардарова.

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