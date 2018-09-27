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Госдума принял закон о «выходном» в день диспансеризации

Общество

Два дня дается предпенсионерам

Москва, 27 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Закон о дополнительном выходном в день прохождения диспансеризации приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Для пожилых — два дня.

В Трудовом кодексе закрепляется право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года при прохождении диспансеризации с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка. Те, кто получает пенсию по старости или за выслугу лет, могут рассчитывать на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. При этом для всех категорий граждан место работы и средний заработок сохраняются.

В Госдуме рассчитывают, что времени хватит не только на посещение терапевта и флюорографию.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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