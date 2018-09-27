В России смертность от туберкулеза снизилась на 64%

Москва, , 12:39 — REGNUM За последние 10 лет в Росии удалось снизить заболеваемость граждан туберкулезом более чем на 42%, смертность от туберкулеза снизилась более чем на 64%. Об этом завила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в Минздраве РФ

Такие результаты достигнуты благодаря финансированию государственных противотуберкулезных программ, внедрению в практику инновационных разработок по лечению и профилактике туберкулеза.

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По мнению Скворцовой, «обязательным и необходимы условием победы над туберкулезом является внедрение новых средств быстрой диагностики, эффективных и безопасных лекарственных препаратов и новых вакцин».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД, является туберкулёз. Во всем мире на протяжении 2017 года порядка 10 млн человек заболели туберкулезом, умерли от него 1,6 млн человек.

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