Во Владимирском музее увольняют научных сотрудников

Владимир, , 12:32 — REGNUM С 1 декабря 2018 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ликвидируют должности научных сотрудников. Об этом 27 сентября сообщило издание «Зебра ТВ» со ссылкой на источники в музее, уточнив, что обращение с просьбой проверить сокращение уже направлено в Государственную инспекцию труда Владимирской области.

По информации издания, уведомления о сокращении должностей сотрудники получили еще в августе 2018 года. Сейчас в научных отделах работают 15 человек. Сокращение этих должностей объяснили «проведением организационно-штатных мероприятий». Людей переведут в проектно-выставочный отдел.

ИА REGNUM напоминает, что преобразования в музее начались в 2016 году, когда на должность генерального директора был назначен Игорь Конышев, руководивший до этого музеем-заповедником «Горки Ленинские». Первый год работы директора ознаменовался многочисленными увольнениями опытных сотрудников, многомиллионными закупками автомобиля, вендинговых аппаратов, рояля, а также созданием нового сайта музея за 4 млн рублей и логотипа.

После этого началось уничтожение экспозиций. В частности, в 2018 году был закрыт Детский музейный центр, который ежегодно посещали десятки тысяч детей. В музее заявляют, что дети продолжили посещать занятия, но в других помещениях музея. При этом количество маленьких посетителей не уменьшилось. Все эти изменения вызвали негодование местных жителей, которые не раз обращались к президенту и к министру культуры. Но пока эти письма не дали никакого эффекта.

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