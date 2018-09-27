В Москве на дорогах будет напряжённо вечером 27 сентября

Москва, , 12:31 — REGNUM Существенные затруднения ожидаются на дорогах Москвы вечером 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Вечерний час пик, вероятно, значительно затянется. Дорожная ситуация будет напряженной, количество мелких аварий может вырасти на фоне непогоды и плохой видимости на дорогах, отмечают специалисты центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦОДД рекомендовали москвичам отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный. В столице продолжается дождь, дорожная ситуация уже стала сложнее обычного.

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