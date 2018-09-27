Демурин о намерении правительства РФ снизить смертность: это психотерапия

Москва, , 12:21 — REGNUM Сообщение о том, что к 2024 году правительство РФ намерено снизить смертность в России, — из разряда психотерапии, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Недаром оно появилось в ключевой момент продвижения тем же правительством пенсионной реформы, в основу которой положен самый примитивный подход: повышение пенсионного возраста.

Ранее российское правительство обнародовало планы о предотвращении преждевременной смертности и снижении смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек.

Взаимосвязь снижения смертности и увеличения продолжительности жизни всем, думаю, очевидна. Другими словами, простых граждан России (тем, кто придумал и продвигает эту реформу, как и другим бенефициарам нынешнего социально-экономического устройства, до социальных пенсий дела нет) пытаются убедить, что и после 65 лет у них будет возможность «пожить» на социальную пенсию.

Пожить-то мы поживём, если Бог даст, но на заложенное в проект так называемое «повышение» пенсии (опять же, не всем!) точно не надеемся. Речь, как мне это видится, идёт не о реальном повышении пенсий, а просто о её необходимой индексации: все мы чувствуем на своём кошельке рост цен и видим реальные перспективы нашей экономики в её нынешнем виде.

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Другими словами, ту индексацию пенсий, которую правительство и так обязано было бы провести и проводить честно, теперь проведут за счёт тех же самых пожилых людей, лишая их возможности хотя бы немного улучшить своё материальное положение в 55−60-летнем возрасте.

Понижать смертность надо, улучшать медицинское обслуживание населения надо, создавать условия для здорового образа жизни надо, всё это так. Но всем этим, как и обещаниями, что нам удастся пожить дольше наших родителей, перспективу неблагополучной старости, всё более четко формирующуюся в головах простых россиян в результате политики правительства, размыть или закамуфлировать не удастся.

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