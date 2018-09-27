Четверг, 27 Сентября 2018 года
14:08:24 МСК

Военные Турции арестовали пятерых подозреваемых в терроризме

Общество

Спецоперация продолжается

Анкара, 27 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 сентября Anadolu.

Спецоперация по зачистке боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается. Турецкие силовики задействованы сразу в нескольких акциях по всей территории страны.

Напомним, террористы представляют серьезную угрозу для Турции, здесь от их действий погибли свыше 300 человек. Бандиты предпочитают нападать на мирных граждан, используя смертников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестован предполагаемый посредник ИГИЛ*

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить