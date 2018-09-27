Военные Турции арестовали пятерых подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:26 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 сентября Anadolu.

Спецоперация по зачистке боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается. Турецкие силовики задействованы сразу в нескольких акциях по всей территории страны.

Напомним, террористы представляют серьезную угрозу для Турции, здесь от их действий погибли свыше 300 человек. Бандиты предпочитают нападать на мирных граждан, используя смертников.

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