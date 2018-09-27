Ограждение кладбищ оплатят пенсионеры: Татария готовится к самообложению

Казань, , 11:58 — REGNUM Серию референдумов по самообложению граждан готовят в сельских поселениях Татарии, и снова, как и год назад, пенсионерам освобождение от этого добровольного взноса планируется сделать далеко не во всех муниципалитетах. 27 сентября 2018 года на официальном сайте нормативных актов региона появилось свыше 100 решений сельских советов о назначении местных референдумов, они пройдут 18 ноября 2018 года. В одном из сельских поселений предлагают с жителей, включая пенсионеров, собрать по 200 рублей на ремонт ограждения кладбища, а в другом — по 400 рублей на ямочный ремонт дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, самообложение — это форма участия граждан в софинансировании расходов бюджетов на насущные нужды. Взнос является разовым, добровольным и имеет относительно целевое значение, которое прописывается в бюллетене. Чтобы у властей появилось право потребовать участия жителей в оплате расходов, за самообложение должно проголосовать большинство потенциальных плательщиков. Ими являются все достигшие 18 лет жители территории за исключением тех, для кого местные власти установили льготу. В законе оговорено, что льготников не должно быть более 30% от общего числа совершеннолетних жителей. Платят взнос все, если принято решение о самообложении: и те, кто не пришел на участок, и те, кто голосовал против. Татария использует эту форму пополнения местных бюджетов с 2014 года, являясь лидером в России по самообложению. На каждый собранный с жителей один рубль республиканский бюджет добавляет району четыре рубля. Между тем активность сельчан по фактической оплате взноса довольно низкая. В 2016 году кабинет министров республики, чтобы «простимулировать» граждан, даже предложил ввести штрафные санкции за неуплату — 1−2,5 тыс. рублей. Инициатива, получив негативные отзывы и вызвав протест населения, так и не была принята.

Читайте также: С шапкой по миру: самообложение в России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в 872 поселениях Татарии прошли референдумы, которые обернулись скандалом. В число самообложенных жителей попали социально незащищённые категории жителей, среди них — пенсионеры, инвалиды, а также ветераны Великой Отечественной войны. Например, в городе Арске участников Великой Отечественной войны не освободили от самообложения, а сделали для них «скидку» — с 300 до 100 рублей. В Сабинском районе, где 18 лет руководителем является брат главы Татарии Раис Минниханов, для пожилых жителей в самооблагаемых поселениях льготы и вовсе устанавливать не стали.

По итогам голосования в девяти поселениях Татарии референдумы были признаны несостоявшимися, в остальных жители проголосовали за сбор от 100 до 1 тыс. рублей на различные нужды.

Читайте также: В Татарии залезли в карман пенсионеров: циничное самообложение

Читайте также: В Татарии под самообложение попали и ветераны войны

18 ноября 2018 года в сельских поселениях республики также массово пройдут референдумы по самообложению. В ряде районов уже обнародовали решения советов о назначении референдумов по вопросу введения и использования средств самообложения граждан.

Например, в Татарско-Кандызском сельском поселении Бавлинского района планируется собирать по 200 рублей со всех жителей кроме студентов-очников, зарегистрированных, но не живущих на территории более трёх лет. Все остальные граждане, включая пенсионеров, средняя пенсия которых в Татарии 12 909 рублей при минимальном потребительском бюджете в 13,4 тыс. рублей, льготниками не стали. Собранные деньги местные власти потратят на ремонт ограждения кладбища в селе Татарский Кандыз. На эти цели требуется 91,8 тыс. рублей.

Схожая ситуация наблюдается и на территории Новозареченского сельского поселения Бавлинского района. Здесь также среди льготников только студенты-очники, собирать планируется по 200 рублей, но помимо ограждения местного кладбища деньги планируют направить на содержание дорог, обслуживание уличного освещения и другие нужды.

В Верхнекаменском сельском поселении Черемшанского района Татарии решили не мелочиться и собирать предлагается по 600 рублей, и опять пожилых граждан, как и многодетных семей, родителей-одиночек среди льготников нет. От платежа освободят лишь студентов-очников и граждан, проходящих службу в армии, а также инвалидов первой группы. Собранные средства планируется потратить на благоустройство санитарно-защитной зоны территории артезианской скважины, строительство ограждения, покраску водонапорной башни и прочие работы в населенном пункте Верхняя Каменка, зимнее содержание дороги и покупку автоприцепа легковой автомашины для нужд жителей Ибраево Каргали, Верхняя Каменка.

На территории Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского района к сбору заявлено 400 рублей. Льготу решено не предоставлять никому, а средства планируется направить на ямочный ремонт дорог в поселении.

Стоит отдать должное, в ряде территорий о пожилых гражданах вспомнили. Так, в Покровско-Урустамакском поселении Бавлинского района по 200 рублей на ремонт ограждения кладбища и иные цели не будут собирать не только со студентов-очников, но и с инвалидов первой и второй группы, ветеранов тыла. А в Потапово-Тумбарлинском поселении того же района в список льготников попали и жители старше 80 лет, ветераны Великой Отечественной войны, жители малочисленных деревень Дубовка и Галкино, а также поселка Воткин.

В Большееловском сельском поселении Елабужского района льготу решили установить в виде 50% от размера платежа, не освободив ни одну группу жителей от самообложения. Здесь собранные средства пойдут на покупку триммера и навесного оборудования для трактора МТЗ-80.

Анализ документов о самообложении говорит о том, что установить льготу для пожилых жителей территории возможность есть, но данный вопрос полностью отдается на откуп местным властям. Данная проблема уже много лет не отрегулирована на уровне нормативно-правовых актов.