В Киеве протестующие потребовали прекратить торговлю с Россией

Киев, , 11:47 — REGNUM В Киеве 26 сентября прошла протестная акция движений «Национальное сопротивление» и «Неизвестный патриот» возле компании «Фармак», сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, украинские националисты также провели ранее протестные акции возле компаний «Интерпайп», «Турбоатом» и других. Митингующие требовали, чтобы предприятия перестали торговать с Россией.

В компании «Фармак» ответили националистам, что экспорт в Россию идет и будет идти, однако причина якобы в «заботе» об украинских гражданах, проживающих на территории РФ. Компания отметила, что она поставляет лекарства не только в Россию, и добавила, что в Польше проживают 500 тыс. граждан Украины, в Казахстане — более 900 тыс., в Белоруссии — 200 тыс., в России — 5 млн.

Напомним, Россия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины, несмотря на так называемую «войну» Киева с Москвой.