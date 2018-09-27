В Петербурге пожаловались на рекламу при пользовании Wi-Fi в метро

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Пассажиры петербургского метрополитена недовольны навязчивой рекламой, которой сопровождается предоставление доступа к интернету по технологии Wi-Fi. Это мешает пользоваться в целом полезной услугой. Об этом заявил 27 сентября депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Парламентарий направил обращение начальнику метрополитена Владимиру Гарюгину с предложением «обеспечить действительно свободный Интернет, без раздражающей рекламной нагрузки».

Напомним, пассажиры петербургского метро обеспечены бесплатным доступом в интернет по технологии Wi-Fi, который предоставляет компания «МаксимаТелеком». Вся подземка охвачена сетью с декабря 2017 года. Эта же компания ранее обеспечила доступ в интернет в метрополитене Москвы. По данным на первую половину 2018 года, всего в метро Петербурга было зарегистрировано более 4 млн уникальный пользователей.

Как заявляет в своем обращении Борис Вишневский, для него, как для депутата, крайне важно иметь постоянный доступ к интернету, в том числе в метро. Но, как и других пользователей, его раздражает «принудительная реклама при подключении к Wi-Fi, а также его отключение при пересадках из-за отсутствия сети в вестибюлях станций».

«Подключиться к Wi-Fi <…> можно, только затратив массу времени и нервов, пока идут принудительные рекламные вставки. А стоит выйти из вагона, если надо пересесть на другую линию, как интернет отключается, и все надо начинать сначала», — возмущен депутат.

Он привел сравнение, не в пользу метрополитена, с бесплатным доступом в сеть «в любом петербургском кафе без всяких рекламных пауз» и предложил руководству подземки «обеспечить пассажирам такой же доступ без всякой рекламной нагрузки».

Вишневский также поинтересовался у Гарюгина тем, какие средства поступают в качестве платы за рекламу при использовании интернета пассажирами, и какую часть они составляют в общем объеме доходов метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным апрельского исследования агентства TelecomDaily, все мобильные операторы Санкт-Петербурга обеспечивают в метро скорости передачи данных, достаточные не только для интернет-серфинга, но и для просмотра видео. Но качество передачи данных в тоннелях пока сильно уступает интернету на станциях подземки.

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