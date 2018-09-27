В Индии декриминализовали женскую измену

Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Связь с замужней женщиной больше не является в Индии уголовным преступлением. Соответствующее постановление вынес индийский Верховный суд, сообщает 27 сентября BBC News.

Решение суда зачитал председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра. Он заявил, что измена не подлежит уголовному преследованию, так как является предметом гражданских споров, например, процесса расторжения брака.

Отмечается, что инициировал отмену закона живущий в Италии индийский предприниматель. 41-летний мужчина составил петицию, отметив неявную дискриминацию законом женщин, которые воспринимаются как собственность своих супругов.

Правительство Индии возражало против декриминализации женской измены, опасаясь за прочность брачных союзов. Вместе с тем закон позволял индийским мужьям портить репутацию женам, обвиняя их в связи с несуществующими любовниками.

Мужчине, уличенному в отношениях с замужней женщиной, грозили штраф и лишение свободы сроком до пяти лет. Во многих мусульманских странах и ряде штатов США измена считается преступлением.