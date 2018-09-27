В Хабаровске проходит конференция о развитии университетских библиотек

Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Роль и актуальные проблемы деятельности вузовских библиотек обсуждают в эти дни участники VII региональной научно-практической конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий», сообщает 27 сентября пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ, Хабаровск), на площадке которого проходит мероприятие.

Конференция стартовала 26 сентября в библиотеке университета. В ней приняли участие директора и ведущие специалисты вузовских библиотек, музеев, архивов, издательских, книготорговых организаций и информационных центров. Лейтмотивом докладов конференции стала библиотека в условиях модернизации информационно-образовательной среды вуза, её возможности и перспективы развития.

В своем выступлении директор департамента академической политики ТОГУ — проректор Светлана Ковальчук сообщила, что современный университет невозможно представить без библиотеки, интегрированной со всеми вузовскими процессами.

«Проблеме развития вузовских библиотек сегодня посвящено множество дискуссионных площадок, на которых активно обсуждается место библиотечного комплекса в современном университете. Университете, где всё больше процессов переживают цифровую трансформацию. И все понимают, что в этих изменениях библиотеке отведена совершенно новая роль», — сказала Ковальчук.

Мероприятие завершится вечером 27 сентября. До этого времени участникам конференции предстоит обсудить роль библиотеки в условиях системы инклюзивного образовательного пространства, электронную библиотеку для вузов будущего, кризис чтения и библиотеку в контексте современной культуры и многое другое.

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