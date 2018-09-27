Пермский блогер оправдан за реабилитацию нацизма: прокуратура не согласна

Пермь, , 11:14 — REGNUM Прокуратура Пермского края не согласна с вынесенным присяжными оправдательным приговором блогеру Роману Юшкову, которому было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев. Надзорное ведомство намерено оспорить его в суде.

Соответствующее представление уже внесено в Верховный суд РФ. По мнению прокуратуры, Юшков злоупотребил своими правами, обращаясь в судебном заседании к присяжным, что повлияло на вынесение неправильного вердикта, пишет «Коммерсантъ». По этой причине прокуратура требует направить дело на новое рассмотрение с новой коллегией присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, в поле зрения региональной прокуратуры блогер Роман Ушаков попал в июле 2013 года. Надзорное ведомство заинтересовала опубликованная на страницах пермской краевой газеты «Звезда» статья Юшкова «Истерия по-пугачевски», в которой содержатся публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам проверки, материалы которой были направлены в следственные органы, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности»).

В июне 2014 года материалы уголовного дела были переданы в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Весной 2015 года публицист был осуждён за «призывы к экстремизму» на 1,5 года условно, кроме того суд запретил ему в течение двух лет заниматься журналистской деятельностью. Позже он был амнистирован со снятием судимости. За «возбуждение ненависти» Юшков был полностью оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Летом 2018 года блогер Роман Юшков отсудил у государства 10 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Ещё одно уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в августе 2017 года. поводом стала ссылка на статью мурманского писателя Антона Благина, опубликованную на сайте «Русский мир», которую он разместил на своих страницах в социальных сетях. Свой перепост Юшков сопроводил комментариями, одобряющими содержание статьи Благина.

Суд состоялся 12 сентября 2018 года. За публикацию текста «Хватит кормить чужаков» присяжные признали Романа Юшкова виновным в унижении достоинства по национальному признаку (ч. 1 ст. 282 УК РФ). При этом по статье «Реабилитация нацизма» (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) за репост публикации большинством голосов он был оправдан.

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