Проезд в автобусах Якутска подешевеет с октября

Якутск, , 11:15 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте Якутска за наличный расчёт будет снижен с 1 октября с 30 до 28 рублей. Такое решение было принято на заседании рабочей группы, выяснявшей обоснованность установленных цен на билеты в автобусах столицы Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Читайте также: Стоимость проезда в городском транспорте Якутска будет снижена на 2 рубля

Договорённость о снижении платы наличными за одну поездку с перевозчиками Якутска уже заключена. Цены на билеты по транспортным картам изменяться не будут. Кроме того, принято решение, что с 2019 года транспортникам повысят размеры компенсаций за провоз учеников начальной школы и представителей социальных категорий льготников — с 19 до 21 рубля за один билет. Средства на эти цели перечисляются из регионального и муниципального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, снизить цены на проезд в общественном транспорте избранная мэром Якутска 9 сентября Сардана Авксентьева обещала в ходе своей предвыборной кампании. Изначально речь шла о снижении стоимости проезда до уровня 25 рублей за один билет.