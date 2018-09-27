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В Букингемском университете появится курс «кибербезопасности и шпионажа»

Общество

Вузы, что ранее готовили кадры для разведки, в настоящее время не способны предоставить МИ-6 выпускников с достаточным уровнем специальных требуемых навыков

Лондон, 27 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  В программе британского Букингемского университета с 2019 года появится возможность получить образование по специальности «безопасность, разведка и киберугрозы». Об этом пишет газета The Times.

По сведениям издания, подготовка специалистов в области международного шпионажа необходима, поскольку изменились требования британских спецслужб к кандидатам на трудоустройство. По мнению автора учебной программы, пишет газета, те вузы, что ранее готовили кадры для разведки, в настоящее время не способны предоставить МИ-6 выпускников с достаточным уровнем специальных требуемых навыков.

В ходе обучения студентов по новой программе им будут кроме общих лекций читаться курсы по взаимодействию спецслужб, по вопросам кибербезопасности и по деятельности хакеров, а также по вопросам искусственного интеллекта и big data.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Великобритании о причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya бездоказательны и являются проявлением русофобской кампании.

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Спецслужбы и шпионаж
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