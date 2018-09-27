Власти Кургана скрывают возможность срыва отопительного сезона в городе?

Курган, , 11:04 — REGNUM В Кургане готовность жилищного фонда к зиме по состоянию на 25 сентября 2018 года составила 45%. При этом дома в частном секторе готовы только на 9,23%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Курганская генерирующая компания».

Вместе с тем у городских властей совершенно другие данные. Так, в ответе на запрос ИА REGNUM о проблемах в подготовке к отопительному сезону, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана сообщил, что ситуация находится под контролем, подготовка идет успешно, а все вопросы решаются.

«По состоянию на 18 сентября 2018 года подготовленность жилищного фонда к отопительному сезону 2018−2019 годов в Кургане составила 86,1%», — уточнили в департаменте.

«Курганская генерирующая компания» подтверждает, что управляющие компании города вступили в завершающую стадию подготовки жилых домов к отопительному периоду. Учреждения соцкультбыта заканчивают подготовку, некоторые организации подали заявки на запуск тепла. Однако в целом ситуация удручающая: даже половина домов не готова к зиме, а отопительный сезон в Кургане стартует, как правило, в начале октября.

Добавим, что проблемы с отоплением возникают в Зауралье из года в год. По данным «КГК», в 2017 году после начала отопительного сезона порядка 250 домов в областном центре оставались без тепла из-за низких темпов подготовки. При этом власти выдают очень оптимистичные цифры, несмотря на слабую техническую готовность и огромные долги за теплоэнергию.

Проблема касается не только Кургана. Как сообщало ранее ИА REGNUM, дотации муниципалитетам на погашение долгов обошлись региону более чем в 600 млн рублей.

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