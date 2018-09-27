Экологи СФУ прочитали лекции для волонтёров Универсиады-2019

Красноярск, , 11:02 — REGNUM Экологи Сибирского федерального университета (СФУ) приняли участие в образовательной сессии для будущих волонтёров Всемирной зимней универсиады — 2019, во время которой рассказали о раздельном сборе и переработке пластиковых изделий и о принципах переработки мусора. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Одним из лекторов на мероприятии выступил директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов. Он сообщил волонтерам о значении раздельного сбора мусора, а также о биоразлагаемом пластике.

«Многие современные биоразлагаемые пластики являются неким эрзацем — по сути, это всё тот же полиэтилен и полипропилен, содержащие специальные добавки (крахмал и прочее), которые трансформируются в разлагаемые продукты реакцией гидролиза», — сообщил Шарафутдинов.

По его словам, создавая такие материалы, общество изначально соглашается с тем, что они не станут перерабатываться, а будут разлагаться в окружающей среде. Поэтому более разумным эколог считает использование таких материалов «в бесконечном производственном круговороте».

С приветственным словом к волонтёрам обратился заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев. По его словам, это важное мероприятие с точки зрения экологической направленности.

«Во время игр информировать жителей и гостей города о том, как правильно сортировать мусор, будут волонтёры функционального направления «Уборка и удаление отходов», и сегодняшняя образовательная сессия — это важный этап в их подготовке», — сказал он.

Также представители исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады провели мастер-класс по раздельному обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная зимняя Универсиада — 2019 состоится в Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Российский этап эстафеты огня стартует 29 сентября в Москве. Он охватит 30 крупных городов страны, завершившись 1 марта 2019 года в Красноярске.

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