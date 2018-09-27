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В Калужской области помощь в рамках ОМС получают 1,5 млн человек

Общество

Объемы по высокотехнологичной медицинской помощи в регионе выполнены на 101,9%

В Калужской области помощь в рамках ОМС получают 1,5 млн человек
Иллюстрация: Bsmp40.ru
Высокотехнологическая медпомощь в калужской больнице

Калуга, 27 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  В Калужской области в 2018 году страховую деятельность в системе обязательного медицинского осуществляют две страховые медицинские организации — филиал АО МАКС-М в Калуге и Калужский филиал ООО ВТБ МС. Численность застрахованного населения в регионе составляет 1 млн 5 тыс. 449 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания общественного совета по здравоохранению при губернаторе области.

Как было отмечено на заседании, в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования участвуют 70 медицинских организаций, как государственной, так и частной формы собственности. Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС на 2018 год составляет 10 млрд 885 млн рублей.

Объем госпитализаций в медицинских организациях, имеющих круглосуточный стационар, в целом по области выполнен на 100,1% от плана, при этом план по доходам исполнен на 94%. Объемы по высокотехнологичной медицинской помощи выполнены на 101,9%, план по доходам исполнен на 100,9%. Объем госпитализаций в медицинских организациях, имеющих дневной стационар, выполнен на 101,5%, при этом исполнение плана по доходам — 95%.

Участники встречи рекомендовали главным врачам медицинских организаций обратить особое внимание на амбулаторно-поликлиническую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области качество организации медицинской помощи в сельской местности оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после мониторинга 20 фельдшерско-акушерских пунктов региона, Проверка, проведенная активистами, показала, что большинство фельдшерско-акушерских пунктов не укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, нуждаются в ремонте и обеспечении средствами доступной среды. Сельчане рассказали общественникам, что машина скорой медпомощи едет к ним в среднем около часа, а может и вовсе не приехать. Заболевшие вынуждены проявлять изобретательность: медики гарантированно приезжают, если их вызвать через службу МЧС.

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