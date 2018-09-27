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В России за шесть лет планируется поднять читательскую грамотность

Общество

В планы российских властей входит увеличение числа школ, в программу которых внедрены цифровые технологии

Москва, 27 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Россия к 2024 году должна войти в десятку наиболее развитых стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности. Об этом говорится в документе «Основные направления деятельности правительства России на период до 2024 года».

Отмечается, что исследовать грамотность российского населения предполагается в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA).

Также в планы российских властей входит увеличение числа школ, в программу которых внедрены цифровые технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в современном мире невозможно один раз получить высшее образование и «считать себя профессионалом всю оставшуюся жизнь», необходимо постоянно совершенствоваться.

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