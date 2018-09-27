Евкуров поручил разъяснить жителям Ингушетии суть передела границ с Чечней

Магас, , 10:47 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству региона провести работу с населением республики по разъяснению сути передела границ с Чечней. Распоряжение об этом он отдал премьер-министру республики Зялимхану Евлоеву во время совещания в Магасе 26 сентября.

По мнению главы республики, необходимо чтобы жители Ингушетии поняли суть соглашения с Чечней по вопросу установления административных границ, а не узнавали подробности из недостоверных источников.

Для этого, как отметил Евкуров, нужно провести разъяснительную работу с участием представителей кадастровой палаты, глав районов, заинтересованных министерств и ведомств. С помощью карты в доступной форме жителей необходимо ознакомить с тем, как был решен «пограничный вопрос».

Напомним, 26 сентября состоялось подписание договора об административной границе между Чечней и Ингушетией. Согласно документу регионы обменялись равноценными нежилыми территориями: Чечня — в Надтеречном районе, Ингушетия — в Сунженском районе.

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