Доходы нижегородцев продолжают снижаться: потери августа – 0,4%

Нижний Новгород, , 10:45 — REGNUM В Нижегородской области за август 2018 года относительно июля среднедушевые денежные доходы населения снизились на 0,4%, составив 31 999 рублей. При этом в июле относительно июня наблюдался еще больший спад — сразу на 4% (с 33 456 до 32 115 рублей). Нижегородстат подвёл итоги августа 2018 года по некоторым показателям уровня жизни населения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В августе 2018 года в сравнении с августом прошлого года, наоборот, фиксировался прирост показателя на 6,9% — 31 999 рублей против 29 947 рублей. В мае текущего года относительно апреля органы статистики фиксировали спад среднедушевых доходов на 7% — с 32 717 до 30 419 рублей. По итогам первого квартала 2018 года относительно предыдущего периода зафиксирован спад на 13,2% — до 28 917 рублей, а по результатам второго квартала к первому наблюдалось некоторое восстановление показателя — прирост составил 11,3% (до 32 197 рублей).

По данным Нижегородстата, в августе 83,2% доходов жителей региона шли на покупку товаров и оплата услуг, и лишь 0,6% составляли отчисления сбережения. Для сравнения, в августе 2017 года нижегородцы в сбережения направляли 6,3% своих доходов.

Напомним, средняя начисленная зарплата в Нижегородской области по итогам за январь-июль 2018 года составляет 32 027 рублей, увеличившись относительно этого же периода 2017 года на 8,3%.