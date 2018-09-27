Четверг, 27 Сентября 2018 года
12:21:40 МСК

Доходы нижегородцев продолжают снижаться: потери августа – 0,4%

Общество

Данные статистики

Нижний Новгород, 27 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  В Нижегородской области за август 2018 года относительно июля среднедушевые денежные доходы населения снизились на 0,4%, составив 31 999 рублей. При этом в июле относительно июня наблюдался еще больший спад — сразу на 4% (с 33 456 до 32 115 рублей). Нижегородстат подвёл итоги августа 2018 года по некоторым показателям уровня жизни населения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В августе 2018 года в сравнении с августом прошлого года, наоборот, фиксировался прирост показателя на 6,9% — 31 999 рублей против 29 947 рублей. В мае текущего года относительно апреля органы статистики фиксировали спад среднедушевых доходов на 7% — с 32 717 до 30 419 рублей. По итогам первого квартала 2018 года относительно предыдущего периода зафиксирован спад на 13,2% — до 28 917 рублей, а по результатам второго квартала к первому наблюдалось некоторое восстановление показателя — прирост составил 11,3% (до 32 197 рублей).

По данным Нижегородстата, в августе 83,2% доходов жителей региона шли на покупку товаров и оплата услуг, и лишь 0,6% составляли отчисления сбережения. Для сравнения, в августе 2017 года нижегородцы в сбережения направляли 6,3% своих доходов.

Напомним, средняя начисленная зарплата в Нижегородской области по итогам за январь-июль 2018 года составляет 32 027 рублей, увеличившись относительно этого же периода 2017 года на 8,3%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы населения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить