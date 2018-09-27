Издательство Тольяттинского университета наградили хрустальным «Яблоком»

Тольятти, Самарская область, , 10:41 — REGNUM Издательство Тольяттинского государственного университета (ТГУ) удостоено хрустального «Яблока» — престижной награды Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Всего по итогам VIII Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга — 2018» сразу шесть изданий, выпущенных в ТГУ, были удостоены дипломов и грамот.

«Это уже третье Яблоко, полученное издательством ТГУ в Общероссийском конкурсе изданий для вузов «Университетская книга». Мне очень приятно, что работа нашего коллектива оценена на таком высоком уровне», — отметила директор издательства ТГУ Наталья Чумак.

Она добавила, что в издательстве гордятся победой, но будут стремиться «расти ещё выше, к Гран-при».

Дипломов удостоены электронные учебные издания «Гражданское общество и средства массовой информации: в 2-х частях». Грамотой конкурса в номинации «Ведущая научная школа вуза» отмечено электронное учебное издание «Старославянский язык: фонетика». Еще две работы удостоены грамот в номинации «Лучшее издание по техническим наукам»: монография «Стволовые и эжекторные пульсирующие воздушно-реактивные двигатели» и электронное учебное издание «Методы упрочнения конструкционных материалов: функциональные покрытия».

Отметим, на конкурс были заявлены работы 49 вузов разных регионов России. Однако Самарскую область представляли только два — Тольяттинский государственный университет и Самарский государственный экономический университет. В копилке издательства ТГУ четыре грамоты и два диплома за победы в различных номинациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, на базе Национального исследовательского Томского государственного университета состоялся VIII Общероссийский конкурс изданий для высших учебных заведений.

Его целью является выявление и поддержка лучших авторских коллективов отечественной высшей школы, повышение культуры учебных и научных изданий, а также поощрение издательских проектов, направленных на обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2018 году в конкурсе участвовали 32 российских субъекта из 6 федеральных округов. На конкурс было представлено более 300 изданий.

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