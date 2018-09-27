Социальный эксперимент родителей из Чикаго привёл к суду

Чикаго, США, , 11:31 — REGNUM Житель Чикаго Богуслав М. решил доказать окружающим, что не стоит оставаться безразличными к случаям жестокого обращения с детьми. Вместе со своей супругой мужчина устроил социальный эксперимент, главным героем которого стал их трёхлетний сын. Однако прохожие действительно не оказались равнодушными — их возмутило поведение родителей, и теперь отцу предстоит суд, сообщает NBC Chicago.

Богуслав и его жена Лаура в людном месте у ресторана громко отругали своего сына Лео и якобы в качестве наказания засунули его в багажник автомобиля. Родители хотели проверить реакцию прохожих и затем показать её пользователям интернета. Для этого они установили на парковке рядом с заведением скрытые камеры.

Несколько свидетелей «наказания» вызвали полицию. Вскоре на место происшествия пришёл и сам Богуслав, который попытался объяснить правоохранителям, что они с женой проводили социальный эксперимент. Впрочем, полицию не убедили ни слова, ни видеозаписи, на которых родители объясняют ребенку, что его наказывают не по-настоящему. Мужчину арестовали и обвинили в том, что он оставил ребёнка в опасности. У пары забрали сына и на несколько недель отдали его близкому родственнику. Вскоре ребенка вернули в семью, однако обвинения с отца не сняли — суд по его делу пройдёт в конце сентября.

Суровые методы воспитания детей не впервые привлекают внимание общественности. Ранее пользователи соцсетей раскритиковали британскую телеведущую Кирсти Оллсопп за то, что она разбила планшеты своих детей. Женщина объяснила, что сыновья проигнорировали правила по поводу того, сколько времени могут проводить за компьютерными играми.

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