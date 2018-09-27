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На решение мусорной проблемы Челябинска выделены дополнительные деньги

Общество

Депутаты поправили областной бюджет

Челябинск, 27 сентября 2018, 10:40 — REGNUM  Челябинское Заксобрание одобрило поправки в областной бюджет на 2018−2020 годов. Для решения проблем с вывозом мусора в Челябинске будет выделено 88,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С инициативой выступил губернатор Борис Дубровский. А глава минфина Андрей Пшеницын сообщил депутатам, что деньги пойдут на обработку и захоронение бытовых .

«Это новая строка в бюджете, поэтому включение данных расходов потребовало корректировки основного финансового закона области», — цитирует Пшеницына пресс-служба министерства.

Напомним, 11 сентября свалка в Челябинске была окончательно закрыта. И после этого в городе возник мусорный коллапс. Часть перевозчиков просто отказались вывозить отходы на новые площадки.

В город были стянуты мусоровозы из других территорий, а также из Екатеринбурга и Кургана. Вывоз мусора стабилизировался. Идёт очистка города от завалов.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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