«Навыки мудрых»: оренбурженка одержала победу в чемпионате рабпрофессий

Оренбург, , 10:51 — REGNUM Жительница Орска Оренбургской области Татьяна Костогриз показала высокие результаты и заняла третье место в компетенции «Технология моды» на российском чемпионате рабочих профессий, который проходил в Москве, а его участниками стали граждане старше 50 лет. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM победительница конкурса отметила высокий уровень организации мероприятия. В компетенции, где участвовала оренбурженка, организатор предоставил бытовое оборудование, профессиональные манекены, профессиональные столы и утюги.

Также заведующая отделением дизайна Оренбургского государственного колледжа Татьяна Костогриз отметила работу волонтеров, благодаря слаженной работе которых было комфортно работать, а посетители (их пришло очень много в Техноград), не испытывая неудобств, смогли посмотреть состязания и поучаствовать в мастер-классах.

Оренбурженка подчеркнула необходимость таких чемпионатов:

«Чемпионаты такого уровня нужны. Эти конкурсы позволяют держать себя в тонусе: проверить, насколько ты профессионал, насколько ты компетентен, насколько твои руки умеют работать в таком же скоростном режиме, как мы требуем от наших студентов в качестве наставников. Побывать в шкуре участника важно. И с психологической точки зрения — это разрядка, понимаешь, насколько трудно участникам состязаться, когда вокруг много посетителей, тебя отвлекают. Все это помогает впоследствии мне как преподавателю акцентировать какие-то моменты при подготовке участников к муниципальному чемпионату».

Добавим, Татьяне Костогриз 53 года. Трудовой стаж — 32 года, 26 из которых она обучает молодежь конструированию и моделированию одежды. Она — преподаватель высшей категории.

Напомним, 22−23 сентября 2018 года в России прошел первый чемпионат рабочих профессий «Навыки мудрых» — это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу которого в 2019 году будет предшествовать ряд региональных отборочных соревнований.

Эксперты чемпионата утверждают, что возрастным конкурсантам свойственно очень ответственное отношение к процессу, терпение и аккуратность. Это полностью подтверждают высокие баллы медалистов чемпионата.

Мероприятие прошло на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Участниками стали 130 человек из 26 регионов.

Оренбуржье представляла Татьяна Кстогриз. Стоит отметить, в 2004 году она защитила кандидатскую диссертацию «Формирование творческого стиля деятельности будущего конструктора-модельера средствами дизайна». С результатами исследований выступала на международных и всероссийских межрегиональных научно-практических конференциях в Оренбурге, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге. Изданные ею материалы, а это научные публикации, методические рекомендации и учебные пособия, являются отличной школой опыта для преподавателей и студентов колледжа.

В 2006 году за свой труд Татьяна Костогриз награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Оренбурженка год стажировалась у известного российского модельера Вячеслава Зайцева. В 2017 году ее ученица Елизавета Петрищева заняла второе место на российском этапе чемпионата WorldSkills.

А в 2018 году Татьяне Костогриз пришло приглашение самой попробовать силы в чемпионате профессионалов старшего возраста.