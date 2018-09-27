Студенты-математики из Тюмени поборются за победу в международной олимпиаде

Тюмень, , 10:26 — REGNUM Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) вышли в финал Международной студенческой олимпиады по математике, который состоится с 8 по 11 октября на базе Ариэльского университета (Израиль), сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

Участница команды университета Юлия Ерина сообщила, что Олимпиада в Израиле станет первым международным мероприятием, в котором она примет участие. «Хотя, мы будем там, конечно же, не одни, из России будут знакомые лица со всероссийских олимпиад», — сказала студентка.

В свою очередь, тренер команды, доцент кафедры бизнес-информатики и математики Марина Аханова сообщила, что для студентов ТИУ математика — инструмент для решения инженерных задач, однако они показываю уровень математической подготовки не хуже большинства студентов-математиков.

С 20 по 24 сентября команда ТИУ приняла участие в заключительном этапе Всероссийской студенческой олимпиады по математике и IX международной студенческой олимпиады по математике. Состязания состоялись в Ярославском государственном техническом университете. На всероссийском этапе математики из Тюмени завоевали дипломы третьей степени, на международном — четвёртой. В общем зачёте всероссийской олимпиады команда заняла четвёртое место, в общем зачёте международной — пятое.

Отмечается также, что в адрес главы ТИУ Вероники Ефремовой пришло благодарственное письмо за подписью и.о. ректора ЯГТУ Елены Степановой, в котором выражается признательность за активное участие в поддержке талантливой молодёжи России.

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