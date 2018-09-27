В Петербурге продвигают закон о передаче памятников инвесторам без торгов

Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В комитете по инвестициям Санкт-Петербурга рассчитывают на эффективность нового механизма сохранения объектов культурного наследия путем передачи их инвесторам без торгов. Критику со стороны депутатского корпуса в Смольном обещают учесть при уточнении окончательных формулировок законопроекта.

Напомним, 26 сентября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении внесенный губернатором законопроект, которым предлагается разрешить передавать объекты культурного наследия, нуждающиеся в реконструкции и принадлежащие городу, инвесторам без проведения торгов. В этом случае с инвестором заключат договор, предварительно одобренный Федеральной антимонопольной службой.

Законопроект был разработан в комитете по инвестициям, там рассчитывают на оживление процесса передачи зданий-памятников под реконструкцию и современное использование.

«Принятие законопроекта приведет не только к созданию эффективного механизма обеспечения охраны и использования объектов культурного наследия, но и вдохнет новую жизнь в ветхие, неиспользуемые или используемые ненадлежащим образом объекты», — уверена председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в ходе дискуссии в Заксобрании звучали слова опасения о том, что этот механизм будет использоваться для создания неоправданных преференций отдельным бизнес-структурам, которые «близки к власти» и смогут получить в свои руки привлекательные здания, требующие минимальных вложений в свою реставрацию. При этом по-настоящему ветхие памятники так и не дождутся своих инвесторов.

Кроме того, ряд депутатов высказали мнение, что новый закон вступает в противоречие с практикой передачи зданий-памятников инвесторам по программе «1 метр за 1 рубль», которая только-только разворачивается в Петербурге. По мнению критиков, новый закон обесценит эту программу, на которую также возлагались большие надежды.

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«Комитет по инвестициям с большим вниманием отнесся к дискуссии, развернувшейся в Мариинском дворце вокруг данного законопроекта, — заявила 27 сентября Ирана Бабюк. — Предложения депутатов в ходе рассмотрения в Законодательном собрании будут учтены в формулировках законопроекта, помогут выстроить систему оптимальных условий предоставления объектов, эффективных механизмов контроля, и в результате — получить городской закон, направленный на достижение конкретного результата».

Как сообщало ИА REGNUM, упомянутую программу по передаче в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью их реставрации и приспособления для современного использования, в Петербурге решено запустить с учетом опыта накопленного Москвы, который признан наиболее подходящим для Северной столицы.