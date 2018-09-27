Челябинские депутаты приняли пенсионные поправки

Челябинск, 27 сентября 2018, 10:10 — REGNUM Заксобрание Челябинской области 27 сентября приняло в законодательство поправки, регулирующие льготы для пожилых людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На заседании депутаты рассмотрели два законопроекта. Согласно принятым поправкам, пожилые люди будут иметь льготы по транспортному налогу и некоторые другие виды льгот.
Ранее право на такие льготы получали только пенсионеры.
Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин потребовал сохранить льготы для граждан, достигших 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Поводом для этого стало повышение пенсионного возраста.