Челябинские депутаты приняли пенсионные поправки

Челябинск, , 10:10 — REGNUM Заксобрание Челябинской области 27 сентября приняло в законодательство поправки, регулирующие льготы для пожилых людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании депутаты рассмотрели два законопроекта. Согласно принятым поправкам, пожилые люди будут иметь льготы по транспортному налогу и некоторые другие виды льгот.

Ранее право на такие льготы получали только пенсионеры.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин потребовал сохранить льготы для граждан, достигших 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Поводом для этого стало повышение пенсионного возраста.