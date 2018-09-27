Четверг, 27 Сентября 2018 года
10:38:16 МСК

Челябинские депутаты приняли пенсионные поправки

Общество

Льготы будут сохранены для мужчин от 60 лет и старше и для женщин от 55 лет и старше

Челябинск, 27 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  Заксобрание Челябинской области 27 сентября приняло в законодательство поправки, регулирующие льготы для пожилых людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании депутаты рассмотрели два законопроекта. Согласно принятым поправкам, пожилые люди будут иметь льготы по транспортному налогу и некоторые другие виды льгот.

Ранее право на такие льготы получали только пенсионеры.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин потребовал сохранить льготы для граждан, достигших 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Поводом для этого стало повышение пенсионного возраста.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить