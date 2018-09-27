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Забота о пожилых людях – дело государства, считают 62% граждан

Общество

Опрос «Левада-центра»

Москва, 27 сентября 2018, 10:08 — REGNUM  Большинство жителей России (62%) уверены, что о людях старшего поколения главным образом должно заботиться государство. По мнению 28%, обеспечить заботу пожилым людям должны родственники и близкие. Лишь 6% опрошенных возлагают эту обязанность на общественные и благотворительные организации. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центро».

Люди старшего возраста старше 55 лет чаще чувствуют себя изолированными (51%) и покинутыми (48%), чем молодое поколение и люди среднего возраста. Доля опрошенных, которые испытывают подобные настроения среди «семейных» пожилых вдвое меньше (23−24%).

Опрос проведен 13 — 18 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщает ИА REGNUM, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Он установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года. Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

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Социологические опросы
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