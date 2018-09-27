В Ярославле хотят запустить проект по профилактике выпадения из окон детей

Ярославль, , 10:06 — REGNUM В Ярославской области предлагают запустить пилотный проект по профилактике выпадения из окон маленьких детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Исполнительный директор благотворительного фонда Леонида Рошаля Карина Айриева предложила Ярославской области стать первой, где применят специальные устройства, которые защищают от выпадения детей. Оно устанавливается снаружи окна.

В 2018 году в Ярославской области из окон выпало 23 ребенка, а в прошлом — 10. Это почти трехкратный рост. Поэтому этот вопрос давно прорабатывался. Мы хотим сделать пилотный проект совместно с фондом Рошаля об установлении устройств, чтобы, опираясь на москитную сетку, ребенок не выпадал. Мы разработали ряд организационных мероприятий и договорились с фондом Рошаля, что будем ходатайствовать перед правительством Ярославской области сделать пилотный проект в регионе. Если он пройдет хорошо, то это будет масштабироваться на всю Россию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Если правительство Ярославской области одобрит этот проект, то начнется сбор данных и обоснование для участия фонда Леонида Рошаля в конкурсе президентских грантов. Победа в конкурсе позволит начать реализовывать проект с весны 2019 года.