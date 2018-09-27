На дамбе Петербурга открыли затворы, судоходство возобновлено

Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений были полностью открыты к пяти часам утра 27 сентября. По морскому фарватеру прошли пассажирские и грузовые суда. Однако сложная штормовая обстановка сохраняется, сообщили в пресс-службе КЗС.

Напомним, из-за угрозы наводнения все затворы КЗС были закрыты около 11:00 мск 26 сентября. В ночь на 27 сентября уровень воды в акватории Невы уверенно превысил отметку в +160 см над ординаром, что считается порогом для фиксации наводнения.

В настоящий момент уровень воды у водомерного поста «Горный институт» составляет +130 см, что ниже уровня наводнения.

Как уточнили в КЗС, плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 был приведен в положение «открыто» еще в 01:12 мск, после чего пассажирские и грузовые суда прошли по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

«Из-за сильного западного и северо-западного ветра, порывами до 24 м/с, сохраняется сложная штормовая обстановка. Оперативные персонал КЗС находится на рабочих местах в режиме готовности», — добавили в пресс-службе дамбы

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