Жители Самары добились гарантийного ремонта одной из важнейших магистралей

Самара, , 09:53 — REGNUM После обращений автомобилистов недавно отремонтированный Южный мост, соединяющий два района Самары, подвергли гарантийному осмотру. В итоге принято решение устранить недочеты по гарантии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик ОО ПСК «Волга» выполняет гарантийный ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 квадратных метров. С 1 октября он должен приступить к исправлению деформационных швов. Чтобы не мешать проезду, компания ведет работы в ночное время.

Напомним, что капитальный ремонт Южного моста через реку Самара проводился с 12 апреля по октябрь 2017 года. На полгода город столкнулся с проблемой пробок, пользователи общественного транспорта также испытывали неудобства при переходе от одной остановки к другой. В ходе работ было приведено в порядок 12,9 тысяч кв. м на дорожном полотне протяженностью в километр в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Однако уровень ремонта, по сообщениям местных СМИ, не устроил самарцев: водители отмечали некачественные стыки и асфальт.

В итоге жители города Самары добились исправления недочетов за счет средств подрядчика — правда, только спустя год, к осени 2018.