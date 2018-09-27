ЦОДД призвал москвичей быть внимательнее на дорогах

Цитата из х/ф «Там, где кончается асфальт». Реж. Освальду Сампайю. 1956. Бразилия

Москва, , 09:51 — REGNUM На дорогах Москвы следует соблюдать осторожность вследствие затруднений движения, вызванных ненастной погодой. Об этом сообщили 27 сентября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Дождь не заканчивается. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в организации.

Также автомобилистам в связи с затруднениями дорожного движения предложили воспользоваться городским общественным транспортом.

https://twitter.com/gucodd/status/1045184942723014656

Напомним, согласно данным синоптиков, 25 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются осадки, сопровождающиеся сильным западным ветром, порывы которого могут достигать 18 м/с. Воздух в Москве днем прогреется до +11…+13 °C.

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