В Ульяновске проходит Российско-японский молодежный форум

Ульяновск, , 09:50 — REGNUM Экономику, здоровье, языки и сохранение традиций планируют обсудить участники Российско-японского молодежного форума, который накануне открылся в Ульяновске. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Выступившая на открытии мероприятия министр молодежного развития Ульяновской области Ирина Лукьянова сообщила, что форум объединил 46 студентов вузов Японии, пятеро представителей делегации Японо-российского центра молодежных обменов и пять десятков студентов из двух вузов Ульяновска.

В свою очередь генеральный секретарь Японо-российского центра молодежных обменов Ясушиге Окимото отметил, что для проведения форума выбраны темы, которые будут способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран.

«Первая — это экономика, развитие малого и среднего бизнеса, вторая — здоровье и спорт, третья — японский язык в России и русский язык в Японии, четвертая — сохранение традиций стран», — сказал Окимото.

Отмечается, что в рамках форума пройдет деловая и культурная программа, круглые столы, форсайт-сессии и экскурсии.

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