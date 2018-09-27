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В Ульяновске проходит Российско-японский молодежный форум

Общество

Организаторы отмечают, что мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран

Ульяновск, 27 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  Экономику, здоровье, языки и сохранение традиций планируют обсудить участники Российско-японского молодежного форума, который накануне открылся в Ульяновске. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Выступившая на открытии мероприятия министр молодежного развития Ульяновской области Ирина Лукьянова сообщила, что форум объединил 46 студентов вузов Японии, пятеро представителей делегации Японо-российского центра молодежных обменов и пять десятков студентов из двух вузов Ульяновска.

В свою очередь генеральный секретарь Японо-российского центра молодежных обменов Ясушиге Окимото отметил, что для проведения форума выбраны темы, которые будут способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран.

«Первая — это экономика, развитие малого и среднего бизнеса, вторая — здоровье и спорт, третья — японский язык в России и русский язык в Японии, четвертая — сохранение традиций стран», — сказал Окимото.

Отмечается, что в рамках форума пройдет деловая и культурная программа, круглые столы, форсайт-сессии и экскурсии.

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Российско-японские отношения
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