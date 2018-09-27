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Патриарх Кирилл освятил место под строительство нового храма в Краснодаре

Общество

Храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла намерены возвести за два года, к 100-летию вуза

Патриарх Кирилл освятил место под строительство нового храма в Краснодаре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Краснодар, 27 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место под строительство нового храма в Краснодаре 26 сентября. В церемонии закладки камня приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Новый храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла планируется построить по соседству с главным корпусом Кубанского государственного университета. По словам ректора университета Михаила Астапова, строительство храма должно быть завершено в течение двух лет, к столетию вуза.

Кирилло-Мефодиевский храм в честь родоначальников славянской письменности будет выполнен в древнерусском стиле. Несмотря на то, что пока заложен только первый камень, здесь уже проводятся службы под руководством будущего настоятеля Павла Романенко.

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Православие
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