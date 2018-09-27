«Всегда после школы работала»: блогер об Instagram, SMM и бизнесе

Анастасия Алексеева, , 14:02 — REGNUM

Всё больше представителей современной молодёжи стараются оградить себя от работы в офисе и зарабатывать своими силами — на фрилансе или даже с помощью собственного бизнеса. Корреспондент ИА REGNUM пообщалась с Камиллой Жибулей из Республики Беларусь, которая в 21 год имеет своё маркетинговое агентство, курсы по SMM и активно развивающийся блог в Instagram.

: С чего начался ваш путь в SMM?

Я в SMM с 14 или 15 лет. Уже в том возрасте писала неплохие тексты, которые принимали заказчики на бирже копирайтинга. Кроме того, я была администратором паблика студии видеозаписи «20×13», когда там еще работала Алина Пязок. Сейчас она снимает клипы для Эльдара Джарахова, а тогда снимала первые клипы для Little Big. Я вела их группу во «ВКонтакте». Мне понравилась эта тема, и я записалась на курсы по SMM. Потом на вторые, третьи, после чего начала искать клиентов. Никто не смотрел на возраст, смотрели на исполнительность.

https://www.instagram.com/p/BnzBWuQjo-_/

: Почему решили начать так рано работать?

Потому что нужны были деньги, чтобы купить себе телефон и ноутбук. Родители меня никогда не баловали, а мне хотелось носить красивую одежду, как у одноклассников. Мне нравилось то, чем я занималась, поэтому не бросила работу, даже когда накопила нужную сумму.

: Не сложно было совмещать с учебой?

Не особо. Меня не напрягали ни учителя, ни директор. У меня никогда не было веселой школьной жизни с тусовками и чем-то таким. Я всегда после школы приходила и работала 4−6 часов, а потом выполняла домашние задания. И так было изо дня в день.

: Вы неоднократно подчеркивали, что блог в Instagram помогает вам развивать личный бренд. Преследуете ли какие-либо другие цели?

Стараюсь делать мир лучше. Я помогаю людям найти себя, освоить новую профессию, найти работу. Очень часто подписчики обращаются ко мне с какими-то вопросами, и я им помогаю.

: Каким образом помогаете найти работу?

У меня есть закрытый чат с вакансиями, которые не появляются в сети. Я знакома с большим количеством предпринимателей, руководителей, топ-менеджеров, которые не хотят общаться с работниками с HeadHunter. Они хотят нормальных ребят, которые знают всё про SMM, поэтому присылают эти вакансии непосредственно мне. Это закрывает и проблемы моих учеников, и проблемы клиентов.

: Как пришли к тому, чтобы запустить собственный курс «Мама, я SMM-щик»? Как проходят занятия?

Раньше я вела занятия как репетитор один на один или два на один. Потом родилась идея учить всех массово. Это и по времени, и по деньгам выгоднее. Все занятия проходят онлайн на площадке для вебинаров — по два вебинара два раза в неделю плюс домашние задания. Всего получается девять лекций за пять недель. В одной группе до 30 человек. Курсы проходят каждый месяц или полтора. Я не учу теории, а просто показываю, как работает SMM. Это мой опыт, который люди могут брать и применять в своих проектах.

: Есть какая-то статистика по трудоустройству ваших учеников?

Процентов 30−40% трудоустраиваются. Это и по моим вакансиям, и самостоятельно.

: Зимой этого года у вас появилось еще и собственное агентство PopcornMedia. С какими трудностями столкнулись при его запуске?

С теми же, с которыми сталкивалась и на фрилансе. Тупость заказчиков, нехватка бюджета, форс-мажорные ситуации, проблемы с исполнителями, которые не хотят работать, исчезают или выполняют свою работу плохо. Всё, как у любого стартапа. Как-то справлялась со всеми этими ситуациями. Уходит сотрудник. Что мне делать? Искать нового. Прислал клиент задание снять видео за два дня — будем снимать.

: А как решали проблемы с бюджетом?

Отказалась от нищих клиентов, которые не понимают, что маркетинг стоит денег или у которых денег на это просто нет. Например, цветочные салоны, которые говорят: «У нас есть $100 на месяц. Делайте нам что-нибудь на эти деньги». С такими мы просто не работаем.

: Сколько человек работает в вашем агентстве?

Человек десять. Все на фрилансе.

: Вы рассказывали у себя в блоге, что иногда сотрудники подставляют или просто исчезают. Что делаете в таких случаях?

Ищу других сотрудников. Иногда приходится выполнять работу за них. Это проблема любого начинающего бизнеса, когда предприниматель закрывает собой какие-то операционные задачи. Это нормальная ситуация, и со временем она исчезает.

Бизнес — для тех людей, которые готовы каждый день быть в работе и посвящать себя рабочим делам и вопросам. Когда у тебя есть бизнес, всё время о нём думаешь. Ты не можешь просто сесть, отвлечься, куда-то поехать. Ты постоянно думаешь, что-то делаешь, с кем-то общаешься. Если у тебя есть блог и он растет, желающих пообщаться со временем становится еще больше.

https://www.instagram.com/p/BmjIGW4Dc7t/

: Не сталкивались с выгоранием из-за такого графика?

У меня это произошло, когда я работала в офисе по найму шесть дней в неделю по 12 часов. Я очень устала. В этот момент и случилось эмоциональное выгорание. Со своим проектом такого нет, потому что это все-таки твой продукт, твои идеи, твоя команда. Пока сильного выгорания не было. Бывает усталость, злость, особенно когда клиент говорит, что нам за два дня нужно снять профессиональный ролик. Конечно, злишься и на клиента, и на исполнителей, но как-то приходится выкручиваться.

: Можете подробнее рассказать об этой истории с роликом?

Клиенту пришло задание от директора за два дня снять профессиональный ролик для конференции. Он, естественно, ничего сделать не мог, поэтому делегировал эту задачу нам. А мы уж пытались с ней справиться, как могли. Обычно на съемку ролика требуется около двух недель. Я нашла команду, которая смогла сделать это за два дня. Из постоянных сотрудников был менеджер, который всё координировал, и фотограф, который хорошо снимает и монтирует. Я написала текст и договорилась с радиостанцией всё озвучить. Как-то так.

: Все заказчики к вам приходят только через Instagram? Или все же используете дополнительную рекламу?

Instagram, СМИ, сарафанное радио. Недавно ко мне пришли два клиента через СМИ, до этого два — через Instagram, еще раньше один — по сарафанному радио. То есть из разных источников приходит одинаковое количество клиентов.

: А для развития личного бренда используете другие платформы, помимо Instagram?

Нет, пока ничего.

: Вы часто уезжаете в другие страны. Как удается совмещать путешествия и работу?

Я просто меняю обстановку. Иногда это какие-то встречи или конференции, например, в Москве или в Питере. В Европе тоже бывают встречи со знакомыми или с потенциальными клиентами, партнерами. Так что это не отпуск. Вести бизнес удаленно несложно, потому что у меня в Минске остаются менеджер, который занимается важными вопросами, и фотограф.

https://www.instagram.com/p/BlYNOPejoBQ/

: Вы всё время путешествуете одна?

Чаще всего да. Иногда со знакомыми. Часто бывает, что в каких-то странах есть мои подписчики, тогда появляется возможность встретиться. Но, как правило, путешествую одна, потому что делать это с кем-то очень напряжно. Согласование, подсчеты, «давай пойдём туда или сюда», «я не могу, из офиса не отпускают»…

: Не страшно самой в чужой стране?

Нет. Я же не путешествую в Бангладеш или Бразилию, где высокий уровень криминала.

: Вы планируете остаться жить в Республике Беларусь или куда-то переехать?

Пока не планирую переезжать, потому что Беларусь — не такая плохая страна, как все думают. Здесь очень удобная налоговая система, здесь мой бизнес. Я езжу по многим странам и не увидела пока ни одной, в которой мне бы захотелось остаться.

: Как удается совмещать сразу три проекта: агентство, курсы и блог?

С утра до вечера я в них. Что-то получается делегировать, что-то не очень. Блог пока никому делегировать не удастся, потому что мне нужно себя снимать, показывать и писать тексты. С курсами, в принципе, нет ничего сложного. К тому же сейчас у нас перерыв, у меня есть время решить другие дела.

: На какой из проектов у вас уходит больше всего времени и сил?

Однозначно, на агентство. У нас шесть постоянных клиентов, и всем всегда что-то надо.

: А сколько максимум клиентов вы берете для постоянного сотрудничества?

Сколько угодно. Если у нас появляется потребность в новых сотрудниках, мы просто расширяем штат. Так что клиентов может быть и десять, и пятнадцать. Главное, чтобы мы были на одной волне и хорошо понимали друг друга. И чтобы был хороший бюджет на маркетинг. В Беларуси, в принципе, не так много брендов, готовых много вкладывать в маркетинг. Поэтому ситуация, в которой у нас будет три сотни клиентов, исключена.

: Одна из тем вашего блога — знакомства в Tinder. Почему решили вести эту рубрику? Ведь она не имеет отношения к SMM.

Людям очень скучно читать что-то про бизнес. Это сложная для восприятия тематика. Если ты постоянно пишешь про бизнес, подписчики начинают скучать. Если проследить за активностью, можно увидеть, что у постов про Tinder намного большая вовлеченность. В постах, где делишься какими-то инсайдами, кейсами, будет 20 комментариев. А в постах про Tinder их будет 200, допустим. Так что эта тема нужна для того, чтобы люди не скучали.

https://www.instagram.com/p/Blqmk_yjVp-/

: Как пришла идея завести рубрику именно про Tinder?

Мы с бывшим руководителем как-то обсуждали, что в Tinder люди ищут только секс, и решили это проверить. Оказалось, что это не так, но ситуации бывают разные. Каждый случай сейчас не опишу, более подробно об этом можно почитать в постах. В целом картина печальная, как и на любом сайте знакомств. Закомплексованные, неуверенные, неуспешные мужчины.

: Судя по вашим рассказам, зачастую свидания с парнями из этого приложения неудачные. Какую встречу вы запомнили больше всего?

Это была встреча с парнем, который пришёл на свидание вообще без денег. Он весь вечер рассказывал про свою классную машину. Когда мы пришли на парковку, оказалось, что автомобиль забрали на штрафстоянку. Причем это произошло практически при нас. Я смеялась над парнем весь вечер, и больше мы не общались.

: А удачные знакомства были?

Я нашла программиста, которые сейчас делает для меня сайт. Выходит, что это чисто профессиональное знакомство.

: Рубрика про Tinder очень востребована в вашем блоге. Что с ней будет, когда вы всё-таки найдете молодого человека?

Продолжу рассказывать про Tinder. Я буду писать о нём до тех пор, пока людям это не наскучит. Как только я увижу, что посты про Tinder больше не вызывают нужную реакцию, придумаю что-нибудь еще.

: Нередко после неудачных свиданий подписчики критикуют вас в излишней требовательности. Как относитесь к такому негативу?

Никак. Это их мнение, и они имеют право его высказывать. Если это не откровенная грязь, какие-то угрозы или оскорбления в мою сторону, то всё нормально. А тех, кто оскорбляет, я просто блокирую. Если это адекватное мнение, человек имеет на него полное право. Комментарии для того и созданы, чтобы люди могли высказаться.

: Сейчас у вас уже три крупных проекта. Планируете ли запускать новые или как-то модернизировать существующие?

Планирую, но пока хочу максимально оптимизировать работу агентства, а потом уже заниматься другими проектами. Скорее всего, это будет ретейл. Но пока ничего не буду рассказывать — гордиться нечем, а я не люблю просто так молотить воздух и рассказывать, сколько у меня грандиозных планов.

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