Мужчину с палаткой забрали в полицию из очереди за iPhone

Москва, , 09:20 — REGNUM Одному из покупателей нового iPhone, дежурившему в центре Москвы у фирменного магазина Apple, не удалось дождаться своей очереди в палатке. Мужчину забрали в полицию вместе со снаряжением, передает НТВ.

Стражи порядка пояснили, что переносная конструкция портит внешний вид столичной улицы. Один из владельцев палатки покинул место ожидания вместе с полицейскими, отмечает телеканал.

Читайте также: Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, новые модели iPhone в России начнут продавать 28 сентября, однако в Москве покупатели занимают очередь за гаджетами с 23 сентября. За место в очереди люди готовы заплатить до 250 тыс. рублей.

После официальной презентации новых устройств перекупщики начали предлагать их на сайтах бесплатных объявлений по завышенным ценам. Так, iPhone XS предлагают в среднем за 110−160 тыс. рублей, но цена может доходить до 200 и 300 тыс. рублей.

Читайте также: ФАС проверяет жалобу о возможной координации цен на новый iPhone