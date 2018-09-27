Граждане ФРГ с миграционным фоном голосуют за блок ХДС/ХСС — исследование

Берлин, , 09:17 — REGNUM Блок партий ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз») стал фаворитом в опросах жителей Германии, имеющих миграционный фон, передает телеканал N-TV 27 сентября.

Еще несколько лет назад граждане Германии иностранного происхождения больше симпатизировали Социал-демократической партии (СДПГ) и «Зеленым», однако теперь они выбирают блок ХДС/ХСС. Согласно результатам исследования Экспертного совета немецких фондов по вопросам интеграции и миграции, деятельность ХДС/ХСС одобряют 43,2%. Лишь 25% граждан с миграционным фоном теперь готовы голосовать за СДПГ, в то время как еще в 2016 году эту партию выбирали 40%. Почему произошло такое резкое изменение, еще не выяснено.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре блок ХДС/ХСС опустился в рейтинге популярности до минимума за последние 23 года: за него готовы голосовать 28% граждан Германии. Тем не менее, он остается лидером, отрываясь от ближайших конкурентов в лице «Альтернативы для Германии» на 10%.

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