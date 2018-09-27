Жители якутского посёлка просят отменить итоги антиалкогольного референдума

Якутск, , 09:16 — REGNUM В посёлке Жиганск (Якутия) 9 сентября состоялся референдум, в результате которого в этом населённом пункте была запрещена торговля алкоголем. Однако теперь люди пытаются отменить итоги антиалкогольного референдума, заявляя, что неправильно поняли заданный в нём вопрос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Письмо от жителей Жиганска с просьбой не руководствоваться результатом этого референдума поступило в прокуратуру, избирком и Госсобрание республики, пишет «Якутия24». Обращение озаглавлено так: «Население Жиганска против сухого закона».

Вопрос звучал так: «Ввести полный запрет продажи алкогольной продукции и пива на территории села Жиганск Жиганского национального эвенкийского района?». По итогам референдума «да» на этот вопрос ответили 854 из 1366 голосовавших.

Люди уверены, что этот результат ошибочный. Жители Жиганска признаются, что просто не поняли формулировку вопроса. Отвечая да, голосовавшие подразумевали «Да, пусть продают», а не «Да, пусть запрещают».

Как сообщало ИА REGNUM, запрет продажи алкоголя в населённом пункте Якутии впервые пытались принять по итогам референдума. Обычно в сёлах, где собираются запретить торговать спиртным, это решение выносят на сельский сход, и если жители голосуют «за» — затем рассматривают на сессии Госсобрания. В итоге» сухой закон» раньше принимался с одобрения депутатов законодательного органа республики.

Напомним, запрет на торговлю алкоголем установлен уже почти в 200 сёлах Якутии. Всего в республике около 600 населённых пунктов.