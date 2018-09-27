Громкое дело пермского пенсионера о выращивании мака требуют пересмотреть

Пермь, , 09:56 — REGNUM В Пермском крае после того, как приговор 64-летнему Игорю Т. получил федеральную огласку и вызвал активное обсуждение, прокуратура региона заявила о нарушениях, допущенных по уголовному делу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание пенсионеру, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания.

В судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда внесено апелляционное представление. В нем прокуратура предлагает направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Добавим, суд первой инстанции признал пожилого мужчину виновным в незаконном культивировании крупной партии растений, содержащих наркотические средства. Игоря Т. осудили к одному году лишения свободы условно.

По данным правоохранителей, пенсионер выращивал на своем огороде 467 кустов опийного мака. Эксперты заявили, что этот вид мака разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно. На этом основании и был вынесен приговор 19 сентября.

Сам пермяк утверждал, что не занимался специальным выращиванием мака. Семена попали на огород, когда был завезен новый грунт.

Судебный вердикт вызвал бурю эмоций и негодования у общества. В соцсетях пользователи кипели от возмущения. За пенсионера вступился депутат Госдумы Игорь Сапко. Он даже посетил пенсионера в деревне. Сапко заявил, что направит письмо в Генпрокуратуру.

Тем временем появился и комментарий уполномоченного по правам человека Пермского края Павла Микова. Он заявил, что пожилой мужчина стал заложником ситуации, в которую попал по вине своих близких, а вынесенный судом приговор отвечает принципам гуманизма, сообщает портал v-kurse.ru.

«Это не случайные 10−12 кустов, занесенных самопосевом, и не декоративный мак», — подчеркнул омбудсмен.

Также информресурс отметил, что в правоохранительных органах говорят — пенсионер в действительности прикрывал своего сына, который является наркопотребителем.

Примечательно, что в судебных прениях адвокат пенсионера утверждал, что в семье его подзащитного нет наркозависимых, сам пожилой мужчина также не употребляет наркотики, отмечает портал 59.ru.