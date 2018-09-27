Дознавателям в РФ предлагают дать внесудебный доступ к счетам граждан

Москва, , 09:01 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации предлагает расширить полномочия и права дознавателей полиции при доступе к сведениям о банковских счетах и операциях граждан и юридических лиц, даже если они не являются подозреваемыми по уголовному делу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что право на получение подобной информации имеют в настоящее время только следователи. Дознаватели же могут получить доступ к данным лишь по лицам, признанным подозреваемыми по статье 115 УПК РФ («Наложение ареста на имущество»).

«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия (доступ к сведениям о банковских счетах и операциях граждан) не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий», — отмечается в тексте.

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