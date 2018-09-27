15% сентябрьской нормы дождей выпало за несколько часов в Москве

Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве сохраняется дождливая погода. Осадки не прекратятся и ближайшие два дня. Так, по данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, сегодня ночью в столице всего за несколько часов выпало 15% от сентябрьской нормы дождей, которая составляет 65 мм.

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По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные ливни. Максимальная температура составит +11…+13°, по области +9…+14°. Сильный ветер не стихает. Его порывы могут достигать 14−19 м/с. Относительная влажность 63−68%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 мм ртутного столба.

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Уже к выходным в столичный регион вернётся сухая и солнечная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 сентября в Москве выпало 29% месячной нормы осадков.

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