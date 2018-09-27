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В Мексике осудили бывшего губернатора

Общество

Преступник признал себя виновным

Мехико, 27 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  Бывший губернатор мексиканского штата Веракрус Хавьер Дуарте был приговорен к девяти годам лишения свободы за отмывание денег, сообщает 27 сентября Reuters.

Преступник признал себя виновным и был оштрафован на $3 тыс. 123, также у него были изъяты 40 объектов имущества. Также он признан виновным в том, что возглавлял организованную преступную группировку на протяжении пяти лет, с 2011 по 2016 год.

Дело Дуарте имело высокое значение для борьбы с коррупцией и преступностью в Мексике, так как его безнаказанность была символом отказа властей страны что-либо с этим делать. Теперь ситуация может измениться.

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